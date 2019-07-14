مباشر.. تونس 0 - 0 السنغال.. كأس أمم أفريقيا.. ساسي يهدر ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب التونسي أمام منافسه السنغالي في إطار نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام حاليًا بمصر 2019.

تشكيل تونس: معز حسن، محمد دراجر، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيل السنغال: أميجو جوميز، كاليدو كوليبالي، يوسف سابالي، لامين جاساما، شيخو كوياتي، إدريسا جاي، هنري سافيت، بابا نداي، كريبن دياتا، مباي نيانج، ساديو ماني.

تفاصيل المباراة

شهد أول عشر دقائق من بداية المباراة ضغط من جانب المنتخب السنغالي وسط تراجع من جانب المنتخب التونسي والذي لجأ للدفاع.

وفي الدقيقة 21 أهدر يوسف المساكني أخطر فرص المباراة بعد عرضية رائعة يحولها لاعب الدحيل القطري برأسية لكن تمر بجوار القائم.

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وكاد يوسف سابالي أن يزور شباك المنتخب السنغالي في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في القائم لتظل النتيجة سلبية.

منتخب السنغال أهدر التسجيل مرتين في دقيقة واحدة حيث كانت البداية من نيانج بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى، وعاد ماني ليهدر أخطر فرص المباراة بعدما راوغ حارس المرمى ليسدد إلا أنه لم يستغل الشباك الخالية بعدما مرت الكرة بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر طه ياسين الخنيسي كرة خطيرة لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة 48 بعدما انفرد بالمرمى لكن يسدد كرة تمر أعلى الحارس.

وفي الدقيقة 49 عاد المنتخب التونسي لكي يهدر فرصة خطيرة عن طريق تسديدة من فرجاني ساسي على حدود منطقة الجزاء لكن حارس السنغال يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 75 أهدر فرجاني ساسي فرصة التقدم للمنتخب التونسي بضياعه ضربة جزاء حيث سددها على الجهة اليمين لكن حارس السنغال يتألق ويتصدى لها.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أهدر يوسف سابالي ضربة جزاء لصالح سنغالي بعدما سدد على الجهة اليسرى لكن حارس تونس يتألق ويبعد الكرة لركنية.

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