رسميًّا..الاتحاد السكندري يجدد إعارة سيسيه

نجح مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة، محمد مصيلحي، فى إنهاء الاتفاق مع رئيس نادى الزمالك، على استمرار الجناح الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم، للموسم الثالث على التوالي. الجناح الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم، للموسم الثالث على التوالي. ونجح مسئولو الاتحاد السكندري في تجديد إعارة رزاق سيسيه، لمدة موسم آخر، وذلك بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق.

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