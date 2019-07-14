شاهد.. الصحف اليونانية تبرز طلب باناثينايكوس لضم ثنائي المقاولون

أبرزت الصحافة اليونانية طلب نادى باناثيناكوس اليونانى من نادي المقاولون العرب الموافقة على العرض الذى تقدم به مسئولو نادي باناثينايكوس اليوناني للتعاقد مع يوسف أحمد وبلال ماهر لاعبا المقاولون العرب خلال

الميركاتو الصيفى وهو العرض الذى وافق مسئولو المقاولون فقط على عرض يوسف أحمد ورفضوا العرض الخاص بزميله بلال ماهر.

وقال النادي في خطابه أن

النادي مهتم للغاية بثنائي الفريق، وأن مدير الرياضي بالنادي قد قابل وكيل اللاعبين، وأن النادي يطلب فترة معايشة لهما.

وكان النادي اليونانى قد أرسل إيميل لنادي المقاولون العرب أكد فيه رغبة النادى اليونانى بالتعاقد مع اللاعبين بعد الاقتناع الكامل بإمكانيات اللاعبين الفنية.