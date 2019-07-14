بالأرقام.. ثلاثي هجوم برشلونة الجديد يتخطى الـ"MSN"

بعد انضمام الفرنسي إنطوان جريزمان إلى صفوف نادي برشلونة قادمًا من أتليتكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع الشرط الجزائي 120 مليون يورو، سيصبح الفريق يضم ثلاثي ناري في خط الهجوم يعرف بـ الإم إس جي "MSG" يتكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، ومنذ رحيل نيمار عن الفريق الكتالوني في صيف 2017 أصبح الفريق يعاني هجوميًّا.

وعلى الرغم من تعاقد برشلونة مع عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو لتدعيم صفوف الفريق، إلا أنهما لم ينجحا مثل نيمار، ووفقا للتقارير الإسبانية

فإن الثلاثي الهجومي الجديد سيكون أقوى من ثلاثي الـ إم إس إن "MSN" الذي ظهر منذ عام 2015 حتى 2017.

والأرقام التهديفية للاعبين هي خير دليل على قوة هؤلاء الثلاثي، والرصيد الإجمالي لهؤلاء اللاعبين لم يتراجع عن 100 هدف في جميع المسابقات إلا في موسم واحد وهو موسم 2018-2019 حيث بلغ عدد الأهداف 97 هدف، وفي هذا الموسم تراجع المستوى التهديفي لسواريز وجريزمان.

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وخلال موسم 2015-2016 يصل فرق

الأهداف للثلاثي الجديد مع أنديتهم بفارق هدف واحد مع الثلاثي السابق، حيث بلغ الرصيد التهديفي للثلاثي السابق 131 هدفًا مع برشلونة أما الثلاثي الحالي فيبلغ عد أهدافهم 132 هدفًا.

حيث أحرز ميسي 41 هدفاً وسواريز 59 هدفاً مع برشلونة، وجريزمان 32 هدفاً مع أتليتكو مدريد خلال هذا الموسم، وقاد ميسي الفريق الكتالوني إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليتين، وأحرز سواريز جائزة الحذاء الذهبي المحلي والقاري، وقاد جريزمان فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويضع الجمهور الكتالوني كل آماله على ثلاثي الهجوم الجديد من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، والذي لم يحققه الفريق منذ عام 2015 عندما توج به بعد الفوز على يوفنتوس في النهائي.