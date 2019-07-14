الغندور: بديل كهربا في الزمالك صفقة مدوية

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مفاجأة جديدة للزملكاوية فيما يخص الصفقات الصيفية للفريق الأبيض. الأبيض. وكتب "الغندور" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لاعب مهم ومميز مكان كهربا قريبًا". ومميز مكان كهربا قريبًا". يذكر أن الزمالك اقترب بقوة من حسم صفقة أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي، ليرتدي القميص الأبيض الموسم المقبل.

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