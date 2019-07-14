قرر اتحاد الكرة بصفة رسمية، ضم 5 لاعبين من مواليد 97 في قوائم الأندية الموسم الجديد للدوري الممتاز. الأندية الموسم الجديد للدوري الممتاز. ويسود اتجاه لدى اتحاد الكرة لأن تكون القائمة 25 لاعباً لكل نادٍ، ومن المقرر أن يحسم مسئولو الجبلاية ذلك خلال ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 لاعبين مواليد 97 في قوائم الأندية الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.