رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسابقة 97

قرر اتحاد الكرة، إلغاء مسابقات 97 و98 للدوري بداية من الموسم المقبل. واتفق مسئولو اتحاد الكرة، على الاكتفاء بمسابقات 99 و2001 و2003 و2004. والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة يستعد للموسم المقبل من حيث إعداد نظام المسابقات منعا لأي أزمات.

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