بالصور.. فريق أبها السعودي يدخل معسكر إعداد في تونس

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي اليوم الأحد، إلى تونس لإقامة معسكر إعداد في مدينة سوسة، ويستمر لمدة 28 يوماً استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا من وصول بعثة الفريق إلى تونس ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة، ونائب المشرف العام على

الفريق الأول لكرة القدم عبدالله شويل.

وتضم البعثة 36 شخصاً من اللاعبين والجهاز الفني والإدري.

يذكر أن نادي أبها صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب 12 عامًا ويسعى لتحقيق نتائج للبقاء في الدوري الدرجة الأولى.