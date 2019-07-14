خطوة أخيرة تفصل مدافع بيراميدز عن الأهلي

أصبح علي جبر مدافع بيراميدز على بعد خطوات من الرحيل إلى النادي الأهلي. ونجح الأهلي في ضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي. مولودية الجزائر بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي. ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة لحسم صفقة جبر بعد موافقة إدارة بيراميدز على رحيل اللاعب. وتوصل الناديان لاتفاق على إعارة ثنائي الأهلي إسلام محارب وحسين السيد مقابل رحيل علي جبر ودفع مبلغ مالي لإتمام الصفقة.

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