رسميًا.. فالنسيا يضم ماكسي جوميز

حسم نادى فالنسيا صفقة انتقال ماكسى جوميز مهاجم نادى سيلتا فيجو ومنتخب أوروجواى، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشر نادى فالنسيا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن النادى توصل الى اتفاق

مع نادى سيلتا يقضي بإنضمام اللاعب إلى صفوف الخفافيش مقابل 50 مليون يورو حتى عام 2024 في إطار صفقة تبادلية ضمت أيضا اللاعب الإسباني سانتي مينا، مع وجود شرط جزائى بقيمة 140 مليون يورو.

بدأ جوميز صاحب ال22 عاماً مسيراته الكروية فى نادى ديفينسور سبورتينج الأوروجويانى عام 2015، وشارك اللاعب مع الفريق فى 47 مباراة احرز خلالها 28 هدف، ثم انتقل إلى نادى سيلتا فيجو عام 2017 ولعب مع الفريق 26 مباراة احرز خلالها 17 هدفا.