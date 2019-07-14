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إقبال كثيف في اليوم الأول لاختبارات ناشئي الأهلي

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شهد اليوم الأول من اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي إقبالاً كبيراً من المتقدمين للاختبارات، حيث بدأت الاختبارات في الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، ومن المقرر أن تستمر حتى

يوم ٢٥ يوليو الجاري.

وتم تقسيم المراحل السنية لخوض الاختبارات على النحو التالي:

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري لمواليد 2006-2007 .

أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .

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أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي لمواليد 2003-2004-2005 .

يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.

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