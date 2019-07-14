إقبال كثيف في اليوم الأول لاختبارات ناشئي الأهلي

شهد اليوم الأول من اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي إقبالاً كبيراً من المتقدمين للاختبارات، حيث بدأت الاختبارات في الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، ومن المقرر أن تستمر حتى

يوم ٢٥ يوليو الجاري.

وتم تقسيم المراحل السنية لخوض الاختبارات على النحو التالي:

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري لمواليد 2006-2007 .

أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .

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أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي لمواليد 2003-2004-2005 .

يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.