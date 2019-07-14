شهد اليوم الأول من اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي إقبالاً كبيراً من المتقدمين للاختبارات، حيث بدأت الاختبارات في الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، ومن المقرر أن تستمر حتىيوم ٢٥ يوليو الجاري.
وتم تقسيم المراحل السنية لخوض الاختبارات على النحو التالي:
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري لمواليد 2006-2007 .
أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي لمواليد 2003-2004-2005 .
يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.
وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كثيف في اليوم الأول لاختبارات ناشئي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.