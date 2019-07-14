ليون يُعوض رحيل ندومبيلي من سامبدوريا بمبلغ ضخم

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استفاد أولمبيك ليون بقيادة المدير الرياضي الجديد “جونينيو” ورئيس النادي “جان ميشيل أولاس” من عائد بيع لاعب الوسط الدفاعي “ندومبيلي” لتوتنهام هوتسبير، وواصلوا إبرام الصفقات المميزة هذا الصيف بالتعاقد مع الدولي الدنماركي “يواكيم آندرسون” بمبلغ ضخم وصل لـ 30 مليون يورو.

وقدم اللاعب أوراق اعتماده كلاعب مميز في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي رفقة نادي سامبدوريا، والذي اشتراه من تفينتي إنشخيدة الهولندي عام 2018 بحوالي مليون ونصف المليون يورو، وها هو يُحقق ربحًا هائلاً جراء بيعه لليون، مستغلاً حاجة الأخير للاعب متمكن يستطيع ملء فراغ ندومبيلي في منطقة الوسط الدفاعي.

وأصيب صاحب الـ 23 عامًا في بداية مسيرته مع سامبدوريا، ما تسبب في تراجع عدد مشاركاته إلى سبع مباريات بموسم 2018/2017، لكنه شارك في 32 مباراة بالموسم التالي.

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ووقع ابن أكاديمية تفينتي على عقد مدته 5 أعوام مع أولمبيك ليون، ينتهي في يونيه 2024.

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وقال يواكيم “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا أخيرًا، لا أستطيع الانتظار لأبدأ مسيرتي مع فريقي الجديد، ليون ناد كبير، والجميع يعرفون قيمته، فاز بسبعة ألقاب متتالية للدوري الفرنسي، كنت صغير السن في ذلك الوقت، أتذكر جونينيو جيدًا”.

وأضاف “تحدثت مع كيم كالشتروم (لاعب ليون ومنتخب السويد السابق)، وأخبرني بكل خير عن النادي والمدينة، أردت أن ألعب في دوري أبطال أوروبا في المرحلة التالية من مسيرتي الكروية، وهذا ما سأستطيع تحقيقه هنا. عندما نرى قائمة اللاعبين الذين كانوا هنا، فإنك تعرف أنه ناد جيد جدًا ويمكنك التقدم معه”.

وعن قيمة الصفقة، أكد يواكيم “لا يهمني كم دفع ليون لاستقدامي، هذا أمر بين الأندية، أريد أن ألعب قدر الإمكان لتحقيق طموحاتي وطموحات النادي، هذا كل ما يهمني، يمر العديد من اللاعبين الدنماركيين عبر هولندا، إنها واحدة من أفضل البلدان التي ينمو فيها لاعب كرة القدم الشاب، هناك تعلمت أن ألعب بالقدمين، وفي إيطاليا تعلمت الكثير من المدرب جيامباولو (انتقل لتدريب ميلان حاليًا) التكتيكية”.

وختم حديثه “قد نكون اللعبة أكثر جسدية في فرنسا، لكنها فرصة رائعة لي، هدفي الرئيسي هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات ومتابعة تطوري، أريد أن أقاتل من أجل لقب الدوري وأذهب إلى أقصى حد ممكن في دوري أبطال أوروبا”.