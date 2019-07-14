مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير القياسية

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد، حسم صفقة ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماجواير.



وأشارت إلى أن اليونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني كمقدم للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونًا كإضافات.



وأوضحت أن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.



وأفادت بأن ماجواير سيغادر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات، من أجل إجراء الكشف الطبي في قلعة "أولد ترافورد"، غدًا الإثنين.



وخاض ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.



المصدر: موقع كورة