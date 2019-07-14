فوزي غلام يبعث برسالة قوية للاعبي الخضر

يواصل الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام دعم زملائه بالمنتخب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر مدافع نابولي تدوينة اليوم الأحد، قال فيها: "أنتم فخر لشعب بأكمله، واصلوا صنع حلمنا، وابذلوا كل ما بوسعكم في المباراة، والفوز سيكون لنا إن شاء الله، لا تفسدوا الفرحة، وسوف نساندكم دائما".

ويلعب المنتخب الجزائري ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم، على ملعب القاهرة الدولي.

وغاب فوزي غلام عن تشكيلة الجزائر لكأس الأمم الأفريقية، بعدما أكد عدم جاهزيته للمشاركة، مفضلا بدء الاستعدادات مع نابولي للموسم الجديد، لاستعادة قوته الفنية والبدنية.