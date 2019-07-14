موتشيزوكي يتوج ببطولة ويمبلدون للشباب

أصبح الشاب شينتارو موتشيزوكي أول ياباني يفوز بلقب بطولة كبرى لتنس للناشئين عقب انتصاره على الإسباني كارلوس جيمينو 6-3 و6-2 في نهائي ويمبلدون اليوم الأحد.

واعتمد اللاعب البالغ عمره 16 عاما على ضرباته الخلفية القوية طوال المباراة واقتنص 17 من 23 نقطة سنحت له على الشبكة ليحسم الفوز في 61 دقيقة.

وبات موتشيزوكي ثاني ياباني يفوز بلقب ببطولة كبرى بعدما سار على خطى مواطنته كازوكو ساواماتسو التي فازت بلقبي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للناشئات في 1969.

وبدأ موتشيزوكي لعب التنس وعمره ثلاثة أعوام وتطورت مسيرته تحت قيادة مدربه ناتسو ياماناكا في أكاديمية (إي.إم.جي) للتنس في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث تطور أداء كي نيشيكوري المصنف الأول في اليابان.

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وساهم نيشيكوري وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة أمريكا نعومي أوساكا في تغيير مشهد اللعبة في اليابان خلال السنوات الأخيرة بينما يجد موتشيزوكي في الأسطورة السويسري روجر فيدرر مثله الأعلى.

وقال اللاعب الشاب "أعشق مشاهدته (فيدرر) في التلفزيون. لا أريد تقليده لكني أحب مشاهدته".

وأصبحت جاريا سنيجور (17 عاما) ثاني أوكرانية تفوز ببطولة فردي ويمبلدون للشابات بانتصارها 6-4 و6-4 على الأمريكية أليكسا نويل.