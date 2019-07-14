موراتا: لم أفكر في العودة لتشيلسي.. وفلسفة أتلتيكو تناسبني

أكد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تمسكه بأتلتيكو مدريد وأنه لم يفكر في احتمالية العودة إلى تشيلسي أو الرحيل عن "الروخيبلانكوس"، مشيرا إلى أن عودته إلى الأتلتي "أفضل ما حدث له في حياته".

وكان موراتا وأتلتيكو قد توصلا لاتفاق في السادس من الشهر الجاري يستمر بموجبه المهاجم الإسباني في صفوف أتلتيكو معارا من تشيلسي حتى ينتقل نهائيا للنادي المدريدي في بداية موسم 2020-2021.

وعن هذا الاتفاق قال موراتا في مقابلة مع من معسكر الفريق في مدينة لوس أنجليس الأمريكية "إنني سعيد للغاية. في حقيقة الأمر لم أرغب في مجرد التفكير في احتمالية العودة لتشيلسي".

وأضاف: "أشكر النادي كثيرا على الجهد الذي بذله وزملائي أيضا فانا أعرف أن كثيرين منهم ضغطوا حتى استمر هنا".

وتابع موراتا الذي تأهل في صفوف أتلتيكو ثم رحل إلى صفوف الناشئين بريال مدريد ومنه ليوفنتوس ثم الفريق الأول بريال مدريد فتشيلسي قبل أن يعود لأتلتيكو العام الماضي "لم تكن عملية سهلة خاصة مع تشليسي الذي يصعب التفاوض معه".

وحول ما يمثله أتلتيكو له قال موراتا "إنه أفضل ما حدث لي. قلت هذا عدة مرات . لقد قلت كثيرا لخوانما (لوبيز وكيل أعمال واللاعب السابق في أتلتيكو أيضا) أنني أود العودة للأتلتي. واقتربت عدة مرات من القدوم ولكن في النهاية كانت الظروف تحول دون ذلك".

وأضاف "لطالما أردت المجيء إلى هنا وفي النهاية القدر أعادني. لا يجب الرحيل بعد ذلك فأنا احلم بالفوز مع الأتلتي".

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وأبرز موراتا أنه وجد في أتلتيكو الفريق الذي يتناسب معه موضحا: "فلسفة أتلتيكو تناسبني. الأمر ليس كرة قدم فحسب بل كل شيء".

وواصل: "عندما أشرح هذا الأمر هناك أحيانا من لا يفهمني. سيعني لي الكثير الفوز بأشياء مهمة مع أتلتيكو بخلاف كل ما فزت به في الماضي".من ناحية أخرى تحدث موراتا البالغ من العمر 26 عاما عن رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة قائلا "هو لاعب عظيم.. لقد كان أحد أفضل لاعبي أتلتيكو في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "لكننا متحمسون أيضا بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس الذي يتمتع بمهارات كبيرة. كما أننا نختبر اللعب بطرق مختلفة. أعتقد أن علينا المضي قدما بالفريق الذي نمتلكه وأعتقد أننا لدينا فريق كبير".

وعن فيليكس في التدريبات قال "لقد أظهر شخصيته. عمليا هو جيد للغاية وأمامه هامش كبير للتحسن وأتمنى أن يكون مهما للغاية لنا".

وحول ارتداء كوكي شارة القيادة الموسم المقبل عقب رحيل الأوروجوائي دييجو جودين قال موراتا "كوكي ولد ليكون قائد أتلتيكو وقد حانت هذه اللحظة. هو مستعد لهذا الدور ولا يمكننا أن نحظى بقائد افضل منه".

وعن رأيه في المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني قال "أعتقد أنه يقدم كل ما لديه ويخرج أفضل ما فينا. أرى أننا إذا اتبعناه واتبعنا فلسفته هو وكل جهازه الفني يمكننا أن نحقق انتصارات كبيرة".

وفيما يخص تطلعات أتلتيكو بالموسم الجديد قال موراتا "أعتقد أن أتلتيكو يجب أن يتطلع لكل شيء. يبدو من التدريبات أن اللاعبين الجدد تأقلموا سريعا للغاية بفضل زملائهم وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب في أسرع وقت ممكن حتى ننافس على كل الألقاب".