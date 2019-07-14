ايكاردي يهدد ادارة الانتر

كشفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن النجم الارجنتيني ماورو إيكاردي هدد ناديه إنتر ميلان الايطالي بعد استبعاده من معسكر الفريق وعودته إلى إيطاليا لمواصلة التمارين منفردًا.

واكدت هذه المصادر أن القرار لم يكن مشتركًا، وماورو لم يستجب لخطط إنتر، وقام بتهديد النادي رافضًا الرحيل، موضحة ان اللاعب هدد ادارة فريقه، حيث نشرت تصريحاته كالاتي: "سأبقى هنا لمدة عامين ولن أرحل، وسأخذ راتبي بالكامل، وسأرحل مجانًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة أصبحت متوترة للغاية بين إنتر وإيكاردي، الذي من غير الممكن استمراره في الفريق.