كشفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن النجم الارجنتيني ماورو إيكاردي هدد ناديه إنتر ميلان الايطالي بعد استبعاده من معسكر الفريق وعودته إلى إيطاليا لمواصلة التمارين منفردًا.
واكدت هذه المصادر أن القرار لم يكن مشتركًا، وماورو لم يستجب لخطط إنتر، وقام بتهديد النادي رافضًا الرحيل، موضحة ان اللاعب هدد ادارة فريقه، حيث نشرت تصريحاته كالاتي: "سأبقى هنا لمدة عامين ولن أرحل، وسأخذ راتبي بالكامل، وسأرحل مجانًا".
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة أصبحت متوترة للغاية بين إنتر وإيكاردي، الذي من غير الممكن استمراره في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ايكاردي يهدد ادارة الانتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.