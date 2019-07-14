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اتحاد الكرة يستقر على استقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الحالي 2018 – 2019 .

 

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أكد مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم التفاوض مع عدد من الدول بعد 48 ساعة من الآن من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك فى الدوري.

 

يحتل الأهلي قمة برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعد خوض 31 لقاء فقط.

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