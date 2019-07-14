شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجدد إعارة سيسيه من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر من موسمين ضمن قائمة الاتحاد للموسم الثالث على التوالى على سبيل الإعارة .
وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب .
وقد اكد محمد مصيلحى أن العلاقة الطيبة التى تجمعه بمرتضى منصور أنهت الصفقة بنجاح وتم الإتفاق على استمرار " سيسيه " بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية و الخارجية و لكن قوة العلاقات بين الناديين هى من حسمت وجهة اللاعب فى الموسم المقبل .
ومن جانبه وجه الأستاذ محمد مصيلحى و مجلس إدارة النادي خالص الشكر و التقدير لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لدعم و المساندة و المشاعر الطيبة تجاه زعيم الثغر .
سيسيه
سيسيه
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يجدد إعارة سيسيه من الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.