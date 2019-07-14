بتروجت يتعاقد مع ثلاثى كوكاكولا...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة بتروجت مع ثلاثى كوكاكولا أحمد الحسيني وإسلام كانو وإيهاب عبدالمحسن لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين استعدادا للموسم المقبل . Advertisements كان مسئولي بتروجيت قد دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم بكوكاكولا للحصول علي خدمات الثلاثي وتم الإتفاق علي المقابل المادي وتم توقيع العقود داخل مقر الشركة بالتجمع بعد الحصول على موافقة محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى . ويستعد بتروجت للموسم القادم بالدوري الممتاز ب حيث يسعي الجهاز الفني لبناء فريق قوي قادر علي العودة مجددا للدوري الممتاز.

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