شكرا لقرائتكم طنطا يتعاقد مع على فرج حارس بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس ادارة نادي طنطا مع علي فرج حارس بتروجت السابق و حصل علي خدماته لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد رحيل الحارس عن الفريق البترولى عقب هبوط الأخير للقسم الثانى .

ووقع الحارس المخضرم مساء أمس على عقود الإنضمام في حضور أيمن المزين المدير الفنى لطنطا الذي يسعي لتدعيم صفوف فريقه استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز في الموسم الجديد بعد نجاحه في العودة للأضواء علي قمة مجموعة بحري نهاية الموسم .

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وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، وحدد المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية .

وعاد فريق طنطا إلى الدورى الممتاز، وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.