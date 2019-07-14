الصقر وعبد الفتاح فى مقصورة ملعب مباراة تونس والسنغال .. صور...

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جدة - عمرو شويل تواجد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة تونس والسنغال. ويلتقي منتخب تونس مع نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر ٢٠١٩.

احمد حسن وعصام عبد الفتاح



احمد حسن وعصام عبد الفتاح

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