شكرا لقرائتكم أسوان يدعم صفوفه بالقاضى وعبد العزيز إمام استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان مع الثنائى إبراهيم القاضي مدافع بتروجيت وعبد العزيز إمام صانع ألعاب سموحه فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين بالدوري الممتاز.

كان أسوان قد تأهل للدورى الموسم الحالى بعدما تصدر المجموعة الأولى تحت قيادة مجدى عبد العاطى الذى قامت إدارة النادى الصعيدى فى تجديد الثقة فيه للموسم المقبل .

وقد قام اللاعبان بالتوقيع لصفوف أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال بعد رحيلهما عن صفوف بتروجيت وسموحه ، وتم توقيع العقود فى حضور مجدي عبدالعاطي المدير الفني بأسوان وايهاب منصور عضو مجلس الإدارة وذلك لدعم صفقات الفريق.

ويعد القاضي هو ثاني مدافع ينضم للفريق في الميركاتو الصيفي بعد ضم اسلام صيام مدافع بتروجيت لتدعيم الصفوف بالممتاز .