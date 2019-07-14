هل ينتقل حازم إمام للدوري الكويتى .. لاعب الزمالك يجيب...

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جدة - عمرو شويل رد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، على الأنباء الصادرة بخصوص اقترابه من الاحتراف فى الدوري الكويتى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
وتواصل الخليج 365 مع لاعب الزمالك، ليؤكد عدم تلقيه أى عروض احتراف رسمية خلال الفترة الحالية، وأن لا يشغل باله سوى بالتدريبات فقط استعدادا لخوض المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز وحصد اللقب.
وينتهى عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق للاعب التوقيع لأى نادي خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل.
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