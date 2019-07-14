شكرا لقرائتكم كاميرا الخليج 365 ترصد جميلات تونس فى مدرجات مباراة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا الخليج 365، تواجد مشجعات المنتخب التونسى، فى مدرجات استاد الدفاع الجوى، لمؤازرة نسور قرطاج فى مباراة السنغال التى انطلقت منذ قليل فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر. Advertisements وتواجدت جميلات تونس فى المدرجات لتشجيع منتخب النسور، فى مهمته الصعبة أمام رفاق ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي والسنغال. وأعلن الآن جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمواجهة السنغال، وضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: معز حسن خط الدفاع: دريجير، بروان، ياسين مرياح، أسامة حدادي خط الوسط: فرجاني ساسي، سخيري، أيمن بن محمد خط الهجوم: وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني فيما أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الأساسى الذي سيواجه تونس كالتالى: حراسة المرمى: اميجو جوميز خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، لامين جاساما خط الوسط: ادريسا جاييه، هنري سافييه، وبابا نداي خط الهجوم: ساديو ماني، مباي نيانج، وكريبين دياتا

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