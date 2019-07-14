النجم البرازيلي نيمار يلمح بالعودة إلى فريق برشلونة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
ألمح النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مجددا إلى رغبته في العودة إلى نادي برشلونة والرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيمار نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميص برشلونة مرفقة بعبارة “لن يفيد أي سلاح سيتم إشهاره ضدك”.
وبينت الصحيفة أنه من المقرر أن يسافر نيمار اليوم إلى باريس للانضمام إلى تدريبات نادي باريس سان جيرمان يوم الاثنين وأنه سيغتنم الفرصة للتحدث شخصيا مع مديري النادي حول وضعه ورغبته في العودة إلى برشلونة.
وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو في 2017.
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