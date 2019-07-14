Tunisia live لايف مشاهدة مباراة تونس والسنغال الان 0-0 في مشاهدة مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا...

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مشاهدة مباراة تونس والسنغال مباشر

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إليكم موعد وتوقيت مشاهدة مباراة تونس والسنغال اليوم بث مباشر في مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 وذلك بعد أن تجاوز المنتخبين دور الربع النهائي، وموعد مباراة تونس والسنغال القادمة ستجمع نسور قرطاج بالمنتخب السنغالي على أرضية ستاذ الدفاع الجوي، في اللقاء الذي يبحث من خلاله كل منتخب على تحقيق الفوز ليكون بذلك أول المنتخبات المتأهلة إلى موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل موعد مباراة المنتخب التونسي القادمة والقنوات الناقلة لها.

موعد مشاهدة مباراة تونس والسنغال اليوم

موعد مشاهدة مباراة تونس اليوم الأحد، يدخلها منتخب السنغال بعد تجاوز الربع النهائي على حساب منتخب بنين، بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون رد، وفي المقابل منتخب محاربي الصحراء قبل موعد مباراة تونس والسنغال القادمة، تمكن من التغلب على مفاجئة البطولة الإفريقية منتخب مدغشقر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ميعاد ماتش تونس والسنغال

جاء في موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، أنه موعد مشاهدة مباراة تونس والسنغال القادمة سيكون يوم الخميس الموافق ل 14 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة تونس والسنغال، في تمام الأوقات التالية بالأسفل.

16.00 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي.

17.00 بتوقيت تونس المحلي وهو نفس توقيت الجزائر والمغرب.

18.00 بتوقيت مصر والسودان.

19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

20.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والسنغال مباشرة Tunisia live

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي والسنغال القادمة ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، كما ستعرض المباراة كذلك على قناة بي إن سبورت أش ي ماكس 2، ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على تلك المباراة المنتظرة المعلق التونسي عصام الشوالي.

أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والسنغال يوم الخميس، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، التي تقوم ببث مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا.

حكم مباراة تونس والسنغال اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه سيقود مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي في أول مباريات نصف نهائي كاس أمم إفريقيا 2019 بمصر، الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا، البالغ من العمر 39 سنة، وبدأ التحكيم الدولي في سنة 2009.

فيديو المؤتمر الصحفي لمباراة تونس والسنغال

إليكم ملخص المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي الذي تحدث من خلالها مدرب منتخب تونس ولاعب نسور قرطاج الخنيسي ياسين، قبل المواجهة التي ستجرى الأحد في مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي رفض من خلاله لاعب المنتخب التونسي ياسين الخنيسي التحدث باللغة الفرنسية.

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تجدون من هنا:موعد وتوقيت مباراة الجزائر ونيجيريا القادم في دور النصف النهائي.

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة تونس والسنغال اليوم في دور الصنف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2019.

مشاهدة مباراة تونس والسنغال مباشرة

في هذه الفقرة سنتابع معكم أحداث مشاهدة مباراة تونس والسنغال مباشرة اليوم في مشاهدة مباريات اليوم الاحد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

الآن وصول حافلة المنتخبين إلى ملعب المباراة.

دخول لاعبي المنتخبين إلى ضارية الملعب من أجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي منتخب تونس والسنغال من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

الآن دخول لاعبي المنتخبين من جديد إلى ارضية ملعب المباراة.

عصام الشوالي في حديث مع قناة بي إن سبورت مباشرة من قلب ملعب المباراة أكد أنه مباراة اليوم صعبة، واضاف في الأخير أنه المنتخب التونسي قادر إن شاء الله على التأهل إلى مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.

دقائق وتنطلق مشاهدة مباراة تونس والسنغال الان

الآن النشيد الوطني للمنتخبين، النشيد الوطني للمنتخب التونسي، أما الأن النشيد الوطني للمنتخب السنغالي.

جماهير المنتخب التونسي والعربية تتواجد بشكل كبير في ملعب المباراة، وتساند لاعبي نسور قرطاج في مباراة اليوم.

الآن بداية مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر في الأعلى.

الدقائق الأولى وصراع كبير بين المنتخبين في وسط الملعب.