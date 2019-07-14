Time بلس: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر yalla bein كورة اونلاين يلا شوت ماتش منتخب تونس ضد...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة تونس والسنغال yalla shoot بث مباشر منتخب تونس بدون تقطيع يوتيوب في كأس الامم الافريقية كورة ستار، لقاء من العيار الثقيل على أرضية استاد الدفاع الجوي بين نسور قرطاج وأسود التيرانجا وذلك ضمن مباريات نصف نهائي امم افريقيا 2019 لكرة القدم، قمة كروية ستكون صعبة على المنتخب التونسي نظراً للقوة البدنية والفنية التي يتمتع بها المنافس بقيادة النجم المتألق ساديو ماني، نرصد رابط يلا شوت النقل الحي ماتش تونس والسنغال مباشر كورة اون لاين للجوال بتعليق عصام الشوالي.

يلا شوت بث مباشر تونس والسنغال

مباراة تونس والسنغال بث مباشر يلا شوت، تنطلق المواجهة الحاسمة في السادسة مساء اليوم الاحد بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستنقل قناة بين سبورت bein sport hd max مباراة تونس اليوم للمتابعين، وأيضاً سيتم إذاعة اللقاء من خلال البث الارضي لقناة تايم سبورت المصرية، تابعوا رابط يلا كورة لايف لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد السنغال مباشرة بالاستوديو التحليلي.

نوضح لكم تاريخ مواجهات المنتخبان على مدار التاريخ، حيث أن مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر جول العرب kora star قد ألتقيا في خمس مباريات من قبل، أنتصر كلاً منهما في مواجهة وكان التعادل سيد الموقف في الثلاث مواجهات الأخرى.

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مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر

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تشكيلة تونس الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: محمد دراغر – ديلان برون – ياسين ميرياح – أسامة حدادي، الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد، وفي الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب السنغال هي: ألفريد جوميز – كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لامين جاساما – يوسف سابالي – إدريسا جاي – بابي أليون نداي – هنري سايفت – كيتا بالدي – ساديو ماني – مباي نيانج.

يلا شوت مشاهدة مباراة تونس بث مباشر اليوم في امم افريقيا، وإذا تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الانتصار وبلوغ النهائي فإنه سيلتقي الفائز من اللقاء الآخر بين الجزائر ونيجيريا، مشاهدة ماتش تونس والسنغال مباشر بدون تقطيع.