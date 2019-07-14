هاميلتون يحقق فوزه السادس بين جماهيره وينفرد بالرقم القياسي

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حقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس فوزه السادس على ارضه وبين جماهيره وانفرد بالرقم القياسي، باحتلاله الاحد المركز الاول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، موسعا الفارق في صدارة ترتيب السائقين.

واكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانيا، امام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول) رابعا.

وعاد فريق مرسيدس الى نغمة الانتصارات بعد "كبوة" سباق النمسا حيث تعرض لخسارته الاولى بعد ثمانية سباقات، بفضل سائقه هاميلتون الذي حقق فوزه السابع هذا العام، فيما ساهم زميله بوتاس بالثنائية السابعة ايضا لفريق "الاسهم الفضية" الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس تواليا، وتحديدا منذ عام 2014 وبدء حقبة محركات الـ "في6" الهجينة (هايبريد).

وأضاف بطل العالم خمس مرات نقطة اسرع لفة الى النقاط التي تُمنح للفائز، ليرفع رصيده في ترتيب السائقين الى 223 نقطة، مقابل 184 لبوتاس و136 للهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

ورفع هاميلتون عدد انتصاراته إلى ستة في بريطانيا، في إنجاز غير مسبوق لينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات وفك ارتباطه مع الاسكتلندي جيم كلارك والفرنسي آلن بروست (5 لكل منهما)، كما حقق فوزه الخامس في الاعوام الستة الاخيرة، علما بأنه افتتح هذه السلسلة عام 2008 مع فريقه السابق ماكلارين-مرسيدس قبل ان يهمين بين عامي 2014 و2017 مع فريقه الحالي.

وفي مجريات السباق، حافظ بوتاس الذي حقق اسرع توقيت خلال التجارب الرسمية للمرة الرابعة هذا العام والعاشرة في مسيرته الاحترافية، على الصدارة عند الانطلاق، وكان اول من توقف لاستبدال اطارات سيارته في اللفة 16 وعاد الى الحلبة خلف زميله.

واستفاد هاميلتون من دخول سيارة الامان بعد ست لفات لاجراء توقفه الاول "المجاني"، وحافظ على صدارته، في سباق شهد صراعا ثنائيا بين لوكلير وفيرشتابن، حيث دافع الاول عن مركزه وهاجم الثاني بين اللفتين 14 و24.

وبدا واضحا أن لوكلير تعلم جيدا درس النمسا حيث دفعه سائق ريد بول خارج الحلبة قبل لفتين من النهاية (من اصل 71)، لينتزع فوزه الاول هذا العام، بعدما قررت لجنة الحكام عدم معاقبته.

إلا ان الصراع بين السائقين على حلبة سيلفرستون انتهى مرة جديدة لصالح فيرشتابن عندما أخطأ فريق فيراري بعدم إدخال لوكلير الى حظيرة فريقه لتبديل اطاراته فور دخول سيارة الامان، وهو امر استفاد منه فريق ريد بول بافضل طريقة ممكنة.

غير أن جهود فيرشتابن ذهبت هدرا بعدما اصطدم به سائق فيراري الآخر الالماني سيباستيان فيتل من الخلف، ما دفع لجنة الحكام إلى فرض عقوبة 10 ثوان الى توقيت بطل العالم اربع مرات لاعتباره مذنبا، فيما انهى سائق ريد بول السباق خامسا.

في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة 10 لهذا الموسم والتي أقيمت في سيلفرستون:

ترتيب السائقين:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 223 نقطة

2. فالتيري بوتاس (فنلندا) 184

3. ماكس فيرشتابن (هولندا) 136

4. سيباستيان فيتل (المانيا) 123

5. شارل لوكلير (موناكو) 120

6. بيار غاسلي (فرنسا) 55

7. كارلوس ساينز (اسبانيا) 38

8. كيمي رايكونن (فنلندا) 25

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9. لاندو نوريس (بريطانيا) 22

10. دانيال ريكياردو (استراليا) 22

11. نيكو هولكنبرغ (المانيا) 17

12. كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 14

13. سيرجيو بيريز (المكسيك) 13

14. دانييل كفيات (روسيا) 12

15. ألكسندر ألبون (تايلاندا)

16. لانس سترول (كندا)

17. رومان غروجان (فرنسا)

18. انطونيو جيوفينازي (ايطاليا)

ترتيب الصانعين:

1. مرسيدس 407 نقطة

2. فيراري 243

3. ريد بول-هوندا 191

4. ماكلارين-رينو 60

5. رينو 39

6. ألفا روميو رايسينغ-فيراري 26

7. رايسينغ بوينت-مرسيدس 19

8. تورو روسو 19

9. هاس 16