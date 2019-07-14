شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الحالي 2018 – 2019 .

أكد مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم التفاوض مع عدد من الدول بعد 48 ساعة من الآن من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك فى الدوري.

يحتل الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعد خوض 31 لقاء فقط.