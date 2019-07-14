شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع ثلاثى كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بتروجت مع ثلاثى كوكاكولا، أحمد الحسينى وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين استعدادا للموسم المقبل.

وكان مسئولو بتروجت قد دخلوا فى مفاوضات مع نظرائهم بكوكاكولا للحصول على خدمات الثلاثى، وتم الاتفاق على المقابل المادى وتم توقيع العقود داخل مقر الشركة بالتجمع بعد الحصول على موافقة محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى.

ويستعد بتروجت للموسم القادم بالدورى الممتاز ب، حيث يسعى الجهاز الفنى لبناء فريق قوى قادر على العودة مجددا للدورى الممتاز.