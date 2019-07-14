شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات منتظرة للزمالك والإعلان بعد مباراة الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ينتظر بشغف عشاق كل فريق الإعلان عن صفقاته لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن عدد الصفقات التى من المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن الأبيض نجح فى إتمامها لكن لن يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى.

رئيس الزمالك كشف الستار عن عدد الصفقات التى سيتم إعلانها فى الميركاتو الصيفى الحالى، لافتًا إلى أن الزمالك سيضم 5 لاعبين على أعلى مستوى، وقد يكون من بينهم ثنائى أجنبى، إلا أنه لن يتم الإعلان عن أى صفقة إلا بعد انتهاء الفريق من خوض آخر مواجهة بالدورى فى الموسم الحالى أمام الأهلى.

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وأشار مرتضى منصور إلى أن من بين تلك الصفقات حارس الإسماعيلى محمد عواد الذى اقترب الأبيض من ضمه بنسبة 85%، ليصبح بديلاً لمحمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض لقطع فى وتر أكليس خلال خوضه التدريبات مع المنتخب الوطنى.

ويأتى تمسك رئيس الزمالك بعدم الإعلان عن أسماء صفقات الفريق فى الوقت الحالى حتى لا يتم تشتييت تركيز باقى اللاعبين فى الوقت الحالى، خاصة أن مسابقة الدورى لهذا الموسم مازالت لم تحسم حتى الآن.

ويتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.