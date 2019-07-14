شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعير سيسيه للموسم الثالث من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر من موسمين ضمن قائمة الاتحاد للموسم الثالث على التوالى على سبيل الإعارة .

وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب .



و قد اكد محمد مصيلحى أن العلاقة الطيبة التى تجمعه بمرتضى منصور أنهت الصفقة بنجاح وتم الإتفاق على استمرار " سيسيه " بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية و الخارجية و لكن قوة العلاقات بين الناديين هى من حسمت وجهة اللاعب فى الموسم المقبل .

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و من جانبه وجه الأستاذ محمد مصيلحى و مجلس إدارة النادي خالص الشكر و التقدير لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لدعم و المساندة و المشاعر الطيبة تجاه زعيم الثغر .



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