شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب التتش يكشف حقيقة إفساد انتقال عادل للزمالك وعودة متعب لهجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف إلى وضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية.

وفى رابع حلقات "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعياً عبر موقع سوبر كورة، نكشف كيف أفسد الأهلى انتقال حارسه السابق للزمالك، وحقيقة توقيع رمضان صبحي للأبيض، وأخر المستجدات فى ملف تدعيم مركز الهجوم بل انطلاق الموسم الجديد.

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ويحل عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق ضيفاً على ملعب التتش، ليتحدث عن كواليس إجباره على الاعتزال وموقفه من العودة من جديد لقيادة هجوم الأهلي فى الموسم الجديد.

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