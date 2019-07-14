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أسوان يضم مدافع بتروجت وصانع ألعاب سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان في التعاقد مع الثنائى إبراهيم القاضي مدافع بتروجت وعبد العزيز إمام صانع ألعاب سموحة فى صفقة انتقال حر  لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين بالدوري الممتاز.

 

كان أسوان قد تأهل للدورى الموسم الحالى بعدما تصدر المجموعة الأولى تحت قيادة مجدى عبد العاطى الذى قامت إدارة النادى الصعيدى فى تجديد الثقة به للموسم المقبل .

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وقد قام اللاعبان بالتوقيع لصفوف أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال بعد رحيلهما عن صفوف بتروجيت وسموحة ، وتم توقيع العقود فى حضور مجدي عبدالعاطي المدير الفني بأسوان وايهاب منصور عضو مجلس الإدارة وذلك لدعم صفقات الفريق.

 

ويعد القاضي هو ثاني مدافع ينضم للفريق في الميركاتو الصيفي بعد ضم اسلام صيام مدافع بتروجت لتدعيم الصفوف بالممتاز . 

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