شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. إلغاء مسابقتى 97 و98 والاكتفاء ببطولة 99 للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائى على إلغاء مسابقتى مواليد1997و1998 بداية من العام المقبل 2019 – 2020 والاكتفاء بمسابقة مواليد 1999.

جاء قرار إلغاء مسابقة مواليد 1997 و 98 بناءً على رؤية المدير الفنى لاتحاد الكرة برئاسة محمود سعد وبعد موافقة شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، وتحديدا بعد الاتفاق على تواجد 5 لاعبين تحت السن مصريين فى قائمة الفريق الأول بالأندية.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائي على قيد كل نادٍ 25 لاعباً، بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم المقبل للدورى ٢٠١٩ .٢٠٢٠ وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة، كما استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يكون الـ5 لاعبين تحت السن من المصريين وليسوا أجانب.