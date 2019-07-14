شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يتبقى فى صفقة انتقال محمد عواد من الإسماعيلى إلى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد حارس الإسماعيلى اقترب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بنسبة 85%، ليصبح بديلاً لمحمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض لقطع فى وتر أكليس خلال خوضه التدريبات مع المنتخب الوطنى.

وكشف مصدر بالزمالك، عن ماذا يتبقى فى صفقة انتقال محمد عواد من الإسماعيلى إلى الزمالك؟، وهى نسبة الـ 15% المتبقية وفقًا لتصريحات رئيس القلعة البيضاء، حيث أوضح المصدر أن إدارة الدراويش تتمسك فى الوقت الحالى بالحصول على قيمة الصفقة "كاش" وبدون تقسيط، فضلاً عن الحصول على مبلغ 7,5 مليون جنيه باقى قيمة انتقال إبراهيم حسن للزمالك.

أوضح المصدر، أن المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلى وصلت لمرحلة متقدمة إلا إنه يتم التفاوض حاليًا حول طريقة سداد قيمة صفقة عواد، بالإضافة إلى وجود بعض المحاولات من إدارة القلعة البيضاء لتقليل القيمة المادية للصفقة والتى تقترب من 3 ملايين دولار، مع زيادة عدد اللاعبين المعارين ضمن الصفقة ليصبحوا أكثر من 3.

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كما ينتظر مسئولى الإسماعيلى الوقت المناسب للإعلان عن اتمام الصفقة، خاصة فى ظل وجود حالة شديدة من الغضب فى الشارع الاسمعلاوى، من رحيل عواد وانتقاله لصفوف الزمالك.

وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالها 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.