شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ " تايم سبورت " : انتهاء نصف النهائى فى الـ 90 دقيقة لصالح الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عماد متعب نجم منتخب مصر و النادى الأهلى السابق أن مواجهة نيجيريا و الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى نصف نهائى بطولة كأي الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر صعبة جدا .
و قال متعب فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " أن المنتخب الجزائرى سيسعى إلى إنهاء اللقاء فى الـ 90 دقيقة من اجل عدم اللجوء لوقت إضافى بسبب الجهد البدنى .
و أشار متعب إلى أن المنتخب النيجيرى سيقوم بتوزيع الجهد على اللقاء حتى لا يتم نفاذه مبكرا فى مواجهة الجزائر الذى سيسعى بكل قوته إلى إنتهاء اللقاء فى الوقت الأصلى .
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