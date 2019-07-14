شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ " تايم سبورت " : انتهاء نصف النهائى فى الـ 90 دقيقة لصالح الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عماد متعب نجم منتخب مصر و النادى الأهلى السابق أن مواجهة نيجيريا و الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى نصف نهائى بطولة كأي الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر صعبة جدا .

و قال متعب فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " أن المنتخب الجزائرى سيسعى إلى إنهاء اللقاء فى الـ 90 دقيقة من اجل عدم اللجوء لوقت إضافى بسبب الجهد البدنى .

و أشار متعب إلى أن المنتخب النيجيرى سيقوم بتوزيع الجهد على اللقاء حتى لا يتم نفاذه مبكرا فى مواجهة الجزائر الذى سيسعى بكل قوته إلى إنتهاء اللقاء فى الوقت الأصلى .