شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتحرك الأهلي لتدعيم خط الدفاع فى ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى ملف تدعيم الدفاع فى الأهلي أحد أهم الملفات التى يناقشها مسئولو القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فتح مسئولو القلعة الحمراء خط مفاوضات مع أكثر من لاعب محلى لتدعيم هذا المركز، وهو ما نلقى الضوء عله فى التقرير التالى:

س: كيف يُفكر الأهلي فى ملف تدعيم خط الدفاع حالياً؟

ج: هناك مفاوضات مُكثفة مع عدة مُدافعيمن لتدعيم هذا المركز المهم والحيوى خلال ميركاتو الصيف الجارى.

س: من هم المدافعون الذين يتفاوض معه الأهلي حالياً؟

ج:الثلاثى على جبر مدافع بيراميدز ومحمود متولى لاعب الإسماعيلى وأسامة جلال مدافع إنبى.

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س: هل اقترب الأهلى من ضم مدافع من الثلاثى السابق؟

ج: المفاوضات قوية بين الأهلي وهذا الثلاثي، ومن الوارد جداً أن يضم اثنين منهم وليس مدافعا وحيدا، خاصة أن اللاعبين الثلاثة وافقوا على الانتقال للقلعة الحمراء.

س: وماذا عن مفاوضات الأهلى مع أحمد حجازى؟

ج: الأمر لا يسير بشكل جيد بالنسبة لصفقة حجازى، حيث تلقى مسئولو الأهلي أنباء غير سارة تتعلق بصفقة أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى وست بروميتش الإنجليزى، حيث تعثّرت محاولات الأحمر لإعادة اللاعب مُجدداً، بسبب الخلاف حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب من ناحية، والمقابل المالى الذى يحتاجه النادى الإنجليزى للاستغناء عنه من ناحية أخرى.

س: وما هو أوجه الخلاف المالى بين الأهلى وحجازى؟

ج: حجازى تلقى عرضاً يقارب 30 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أهلي جدة السعودى، لذا طلب المدافع الدولى بمبلغ مُماثل، وهو ما يُصعّب مهمة الأهلى فى إتمام الصفقة، لذا بحث الأهلي عن بدائل أمثال محمود متولى مدافع الدراويش، وأسامة جلال ومحمود متولى.