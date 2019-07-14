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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 14 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اللجنة المنظمة لكان 2019 تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات، 30 مليون جنيه سنويا تفسد محاولات الأهلى لاستعادة حجازى، المهاجم الجديد يطيح بخالد بوطيب من الزمالك فى الصيف.

اللجنة المنظمة لكان 2019 تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات التى تأهلت إلى الدور قبل النهائى للبطولة عن جدارة واستحقاق.

المهاجم الجديد يطيح بخالد بوطيب من الزمالك فى الصيف

دخل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى هذا الصيف حيث بدأ مسئولى النادى الأبيض فى البحث عن مهاجم سوبر لضمه على حساب بوطيب وتم ترشيح عددا من المهاجمين مثل الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة وسيحسم مسئولى النادى الأبيض ملف المهاجم الجديد خلال الفترة القادمة.

30 مليون جنيه سنويا تفسد محاولات الأهلى لاستعادة حجازى

تعثّرت مفاوضات مسئولى النادى الأهلى مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى ويست بروميتش الإنجليزى، للعودة مُجدداً للقلعة الحمراء بسبب الخلاف حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب من ناحية، والمقابل المالى الذى يحتاجه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب من ناحية أخرى.

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الأهلى يجدد مفاوضاته مع مدافع الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل

جدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع محمود متولى مدافع الدراويش، تمهيداً للتعاقد معه حال فشل محاولات ضم على جبر مدافع بيراميدز.

على جبر يناقش عرض رحيله للأهلى مع إدارة بيراميدز

يُناقش على جبر، مدافع نادى بيراميدز ومنتخب مصر، عرض رحيله للأهلى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضمه، لتدعيم دفاعاتها فى الموسم الجديد، خاصة بعد إعلان إدارة بيراميدز اعتزامها عقد صفقات مع الأهلى وجميع الأندية خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلى يوافق على سفر باهر المحمدى للسعودية.. اعرف السبب

وافق النادى الإسماعيلى على منح لاعبه باهر المحمدى إجازة للسفر للسعودية لأداء مناسك العمرة.

6 صفقات تظهر فى طلائع الجيش اليوم ..تعرف عليها

تظهر اليوم الأحد، 6 صفقات جديدة لنادى طلائع الجيش فى فترة إعداد الفريق لأول مرة بعد التعاقد معها فى الميركاتو الصيفى الحالى .