شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على اختبارات نادى النصر لليوم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتواصل اختبارات كرة القدم للناشئين بنادى النصر بمصر الجديدة، وتشهد إقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات فى جميع الأعمار السنية من مواليد 1999 حتي 2009 .

وكان نادى النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، قد فتح باب الاختبارات لموسم 2019 / 2020 وتقام علي ملاعب النادى بمصر الجديدة تحت إشراف نخبة من مدربى النادى بقيادة محمد عبدالفتاح كفتة مدير الكرة وتفتح باب الاختبارات يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا.

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يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الاساسية للفريق الأول كما أنه أخرج العديد من نجوم النادي كان اخرهم عمار حمدي نجم الاهلي واسلام عيسي نجم المصري واحد صبيحة ومحمود فهمي المنتقلين حديثا للمقاصة واحمد سامي نجم طلائع الجيش ومروان حمدي نجم المقاصة وغيرهم من النجوم.