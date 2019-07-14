انت الان تتابع اللعب الى جانب ميسي "سعادة لا تصدق" لغريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنطوان غريزمان

أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن سعادته باللعب قريبا الى جانب نجم بطل إسبانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفا شعوره بـ"سعادة لا تصدق".

وقال اللاعب المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاد، "أنا سعيد جدا (...)، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي الجدد"، وذلك في مقابلة ليل السبت مع القناة التلفزيونية للنادي الكاتالوني.

وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد مع غريزمان، في خطوة أدت الى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه النادي الكاتالوني، وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية، غير كافٍ.

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واشار أتلتيكو في بيان إلى أنه "من الواضح ان الإتفاق بين اللاعب وبرشلونة حصل قبل خفض البند الجزائي من 200 مليون يورو الى 120 مليونا"، فيما أشارت تقارير صحافية إسبانية السبت الى أن وصيف بطل الدوري الموسم المنصرم سيرفع المسألة الى الاتحاد الدولي (فيفا).

وبانتظار ما ستؤول إليه الامور سيخضع غريزمان للفحص الطبي الروتيني اليوم (الأحد)، قبل التوقيع رسميا على عقده الجديد مع بطل الدوري الإسباني وتقديمه رسميا الى وسائل الإعلام والمشجعين.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، في حين أن عقده الجديد من المقرر أن يبقيه في برشلونة حتى 2024.