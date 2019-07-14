شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات جماهير الجزائر في مصر للقاء منتخبهم أمام نيجيريا بنصف نهائي الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمع عدد كبير من مشجعي المنتخب الجزائري، بمحيط السفارة الجزائرية بالزمالك، لتسلم تذاكر المباراة التي ستقام بين منتخبي الجزائر ونيجيريا بالدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر.

وفي البداية، أعرب مشجعو الخضر عن سعادتهم ورضاهم بأداء المنتخب الجزائري منذ انطلاق البطولة حتى الآن، قائلين «إن المنتخب الجزائري منتخب قوي ويستحق الفوز باللقب وكل العرب يشجعون الخضر، ونتوقع وجود نهائي جزائري تونسي في البطولة الأفريقية». وردد المشجعون عبارتهم الشهيرة«123 Viva l'algerie» تشجيعًا للخضر.

وأشاد المشجعون بتنظيم مصر للبطولة وحسن ضيافة الحكومة والشعب المصري وحرصهم على تقديم المساعدة والمساهمة في حفظ الأمن والممتلكات، مشيرين إلى عدم تعرضهم لأي صعوبات ومشكلات خلال تواجدهم بمصر، مؤكدين في الوقت نفسه روابط المحبة والأخوة التي تجمع بين الشعبين المصري والجزائري.

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وعند سؤالهم عن المنتخب المصري واللاعبين المصريين، أشاد المشجعون بأداء المنتخب المصري في البطولة خصوصًا محمد الشناوي وتريزيجيه، كما أبدوا عن حبهم وامتنانهم لمحمد أبوتريكة، مهاجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، قائلين: «إنه من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية لما أحرزه من بطولات وأهداف رائعة».

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد أن فاز على المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح، لتعم أجواء من الفرح والبهجة في شوارع العاصمة الجزائرية ومحيط استاد السويس وكذلك شارع الشانزليزيه بفرنسا.

ففي مصر، قام المشجعون بالاحتفال بمحيط استاد السويس وتوجه البعض منهم إلى نادي الجزيرة للاحتفال.

أما في الجزائر، يقول سامي زيدان، أحد مناصري الخضر: «قام الشعب الجزائري بمشاهدة المباراة على الأعصاب، خصوصا بعد تعديل كوت ديفوار النتيجة، وبعد ضربات الجزاء خرج الشعب كله للشوارع لتنفس الصعداء والاحتفال بفوز المنتخب لوقت متأخر من الليل، وقام الدرك الوطني بالاحتفال مع الجماهير، وشهدت مدينة وهران غرب البلاد مظاهر للاحتفال أيضا».