شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من قبرص، أمس.

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ويؤدي الفريق مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء، غد الإثنين.

وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية، أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منها.

ويستعد الفريق لخوض ثلاثة لقاءات مهمة متبقية في بطولة الدوري الممتاز أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.