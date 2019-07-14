شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من قبرص، أمس.
ويؤدي الفريق مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء، غد الإثنين.
وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية، أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منها.
ويستعد الفريق لخوض ثلاثة لقاءات مهمة متبقية في بطولة الدوري الممتاز أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
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