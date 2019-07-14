شكرا لقرائتكم الإتفاق تم.. الأهلى يضم مدافع بيراميدز مقابل إعارة هذا الثنائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة وتفاصيل صغيرة تفصل النادي الأهلى عن ضم ثاني صفقاته الصيفية وأول التدعيمات على مستوى خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وعلم الخليج 365 أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى نجح فى التوصل لإتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مدافع بيراميدز، وأتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات علي جبر مقابل إعارة الثنائي حسين السيد وإسلام محارب أو أحمد حمدى لبيراميدز بخلاف المقابل المادي.

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ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبي الفئة الأولى بالنادي.

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدى اللاعب موافقة على اللعب للأهلى لكنه أكد أنه ما زال مرتبطا بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز، ليؤكد له المسئول الأهلاوى الذى يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز على ضمه، ويرغب بيراميدز فى بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم على جبر.