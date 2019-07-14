شكرا لقرائتكم الحضري يشارك في مهرجان اعتزال حارس مرمى منتخب غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك الحارس المخضرم عصام الحضري قائد منتحب مصر السابق في مهرجان اعتزال الحارس الدولي الغاني ويليام امامو ، وجمعت مباراة الاعتزال بين فريقين أحدهما يضم نجوم أندية شمال ووسط السويد والأخر يحمل اسم "الأساطير" يضم عدد من اللاعبين البارزين.
ووجه القائمون على المباراة دعوة لعصام الحضري للتواجد على رأس فريق الأساطير رفقة كلاً من الغاني مايكل إيسيان، والغاني أنتوني أنان، الروماني كريستيان باد والروماني ماريوس نيكولاي وغيرهم.
ويليام أمامو، صاحب الـ 34 عامًا يحمل الجنسيتين الغانية والسويدية؛ حيث شارك على مدار 19 عامًا الماضية بأندية من غانا، رومانيا، المجر والسويد
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