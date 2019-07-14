اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 .. عن رحيل بوطيب وضم بديل طارق حامد...

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جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك، بشكل رسمى على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلا لطارق حامد لاعب القلعة البيضاء الحالى، المنتظر رحيله خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز لتمهيد انتقاله لصفوف الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين "الزمالك وبيراميدز"، لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك ، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب الذى تواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس أمم أفريقيا الحالية.
أضافت المصادر أن دونجا سيكون بديل طارق حامد فى تشكيلة الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، خاصة أن لاعب الوسط أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء، بسبب كثرة العروض المتاحة أمامه وتفكيره فى خوض تجربة احترافية بالموسم الجديد.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك ، ورغم إعلان مسئولو الزمالك التمسك باستمرار طارق حامد لكن تشير كافة المؤشرات لاقتراب رحيل اللاعب فى ظل العروض الضخمة المتاحة أمامه سواء من الدوري السعودي أو الإماراتي.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، حصل نادي الزمالك، بشكل رسمى على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلا لطارق حامد لاعب القلعة البيضاء الحالى، المنتظر رحيله خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وقام نادي الزمالك، بالحصول على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب الذى تواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس أمم أفريقيا الحالية.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن دونجا قام بتوقيع عقود انتقاله لصفوف الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين "الزمالك وبيراميدز"، لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة.
أضافت المصادر أن دونجا سيكون بديل طارق حامد فى تشكيلة الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، خاصة أن لاعب الوسط أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء، بسبب كثرة العروض المتاحة أمامه وتفكيره فى خوض تجربة احترافية بالموسم الجديد.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، ورغم إعلان مسئولو الزمالك التمسك باستمرار طارق حامد لكن تشير كافة المؤشرات لاقتراب رحيل اللاعب فى ظل العروض الضخمة المتاحة أمامه سواء من الدوري السعودي أو الإماراتي.
اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يومًا وعادت البعثة أمس السبت.
ويباشر الزمالك مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء غدا الاثنين من أجل تجهيز اللاعبين للعودة لاستئناف الدورى.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، ويتبقى للزمالك، 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، أكدت تقارير صحفية سعودية، أن النصر السعودي دخل في منافسة قوية مع غريمه التقليدي الهلال من أجل الحصول على خدمات محمود علاء لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
قال صحيفة "المدينة" السعودية ، أن نادي الهلال هو الأقرب للفوز بخدمات محمود علاء لاعب الزمالك، في ظل الاستفادة المالية الكبيرة التي ستعود على القلعة البيضاء والتي ستمنحه فرصة التعاقد مع لاعبين جدد.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، وكان محمود علاء تصدر قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، دخل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى هذا الصيف حيث بدأ مسئولى النادى الأبيض فى البحث عن مهاجم سوبر لضمه على حساب بوطيب وتم ترشيح عددا من المهاجمين مثل الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة وسيحسم مسئولى النادى الأبيض ملف المهاجم الجديد خلال الفترة القادمة.
أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، ويوجد استقرار داخل الزمالك أيضا على رحيل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه، وكان بن شرقى معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، قبل عودته إلى الهلال السعودى مرة أخرى على أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم الجديد.
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