شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 .. عن رحيل بوطيب وضم بديل طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك، بشكل رسمى على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلا لطارق حامد لاعب القلعة البيضاء الحالى، المنتظر رحيله خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز لتمهيد انتقاله لصفوف الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين "الزمالك وبيراميدز"، لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة.





اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك ، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب الذى تواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس أمم أفريقيا الحالية.

أضافت المصادر أن دونجا سيكون بديل طارق حامد فى تشكيلة الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، خاصة أن لاعب الوسط أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء، بسبب كثرة العروض المتاحة أمامه وتفكيره فى خوض تجربة احترافية بالموسم الجديد.

اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، حصل نادي الزمالك ، ورغم إعلان مسئولو الزمالك التمسك باستمرار طارق حامد لكن تشير كافة المؤشرات لاقتراب رحيل اللاعب فى ظل العروض الضخمة المتاحة أمامه سواء من الدوري السعودي أو الإماراتي.





اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 ، ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

اخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019 أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-7-2019، ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.