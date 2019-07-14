شكرا لقرائتكم نيولوك جديد لحارس بيراميدز أحمد الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، في نيولوك جديد. وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صوراً لحارس مرمى منتخب مصر ، الذى تواجد ضمن كتيبة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، قبل أن يودع المنتخب البطولة من دور الـ 16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف. Advertisements ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 70 نقطة، بعد أن خاض 34 مباراة في المسابقة المحلية. وتعاقد بيراميدز مع الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها الفرنسي مع ديسابر في كان 2019.

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