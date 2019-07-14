شكرا لقرائتكم الزمالك يمهد الطريق لرحيل محمود علاء بالتوقيع مع ثنائي جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مهد نادى الزمالك الطريق، لرحيل مدافعه وقلب دفاع المنتخب الوطني محمود علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرص مسئولو نادى الزمالك في خطوة استباقية على توفير بديل المدافع الدولي تحسبا لرحيله في أي وقت بعدما انهالت العروض عليه فور تألقه مع الفراعنة في مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر حتى 19 يوليو الجاري رغم الإطاحة بالمنتخب الوطني من دور ثمن النهائي على يد أولاد جنوب إفريقيا.

وتعاقد مسئولو الزمالك مع مدافعين من الأندية المصرية حيث أنهى الأبيض الصفقة الأولى لقلب الدفاع الذي يلعب لصالح نادى فى الترتيب الأخير لجدول الدوري العام وكان يصارع من أجل البقاء إلا أنه نجح فى النهاية في حجز مقعده مع الكبار وانتهت الصفقة الأولى وبات المدافع في صفوف نادى الزمالك رسميا ولم يتبقى سوى الإعلان عنها خلال أيام.

فيما قطع الزمالك أيضا خطوات كبيرة فى التعاقد مع مدافع متألق فى الفترة الأخيرة وكان على أعتاب الانضمام إلى قائمة منتخب مصري حيث يعتبر بمثابة صفقة سوبر فى قيمتها قبل سعرها، واتفق نهائيا المدافع الذى يزاحم مع فريقه الكبار على الفوز بلقب الدوري العام مع الزمالك للعب بألوان القميص الألوان فى المواسم القادمة فور رحيل علاء.

وبالتالى فقد فتح الزمالك الأبواب أمام مدافعه علاء للرحيل إلى الدورى السعودي، فى محاولة للاستفادة المادية والمكاسب الكبيرة التى سيجلبها المدافع الدولي لناديه فور اتمام الصفقة.

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ويزاحم نادى النصر السعودي غريمه التقليدي الهلال للحصول على خدمات علاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الزعيم هو الأقرب لاتمام الصفقة بعروض مادية كبيرة ستجلب الخير للقلعة البيضاء وتمنحهم فرصة التعاقد مع لاعبين جدد.

ويتصدر محمود علاء قائمة هدافى الزمالك الموسم الحالى، حيث شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز خلالهم 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.