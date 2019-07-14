شكرا لقرائتكم تعرف على شروط الإسماعيلي للتعاقد مع صفقات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مجلس إدارة النادى الاسماعيلى شروطاً خاصة للوافدين الجدد، مما تسبب فى تاخر الدراويش فى جلب صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وبحسب مصدر فإن الإسماعيلى يرفض ضم "الصفقات المستأنسة فى الدوري" التى لاتقدم جديداً للفريق مشيراً إلى أن ناديه يضع معايير خاصة للوافدين الجديد أهمها أن يكون اللاعب صغيراً فى السن بجانب إمتلاكه خبرة أيضاً فضلا عن كفاؤته وقدرته على الانسجام مع طريقة لعب الدراويش بسهولة "

وأوضح المصدر ذاته أن ناديه لاينتظر رديف الاهلى والزمالك لضمه لأن ليس كل لاعب إرتدى قميص الاهلى أو الزمالك يصلح للعب مع الاسماعيلى .

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ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".